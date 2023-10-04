ООН: экономика Европы находится «на острие ножа»

Европа — это регион мира, экономическое положение которого вызывает наибольшие опасения. Причины — продолжающаяся инфляция и резкий рост цен на энергоносители. Еврозона сейчас находится на грани рецессии. Такой вывод содержится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2023 год.

Некоторые правительства «частично компенсировали» рост цен на нефть и газ, но теперь снижают свои бюджетные расходы, чтобы компенсировать давление дефицита, отмечается в документе.

«Хотя в 2023 году в еврозоне по-прежнему ожидается незначительный положительный рост, она находится на острие ножа. Во втором квартале 2023 года еврозона едва избежала рецессии, во многом благодаря неожиданному росту инвестиций, который был, скорее, статистическим артефактом, чем восстановлением производственных мощностей», — говорится в докладе.

Эксперты ООН отмечают, что решение Европейского центрального банка повысить процентные ставки к концу сентября «уже бросает тень» на перспективы на октябрь-декабрь, «увеличивая риск погружения еврозоны в рецессию».

Рецессия в еврозоне может продлиться около года и повлечь за собой серьезные последствия, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, если два или больше квартала подряд идет экономический спад, это уже рецессия. То, что сейчас происходит в Европе, пока нельзя назвать рецессией, но определенные предпосылки к этому есть, добавил эксперт.

Зона евро вошла в рецессию в январе-марте 2023 года, ВВП упал на 0,1%, сообщал Евростат. Ведомство в своем докладе отметило «техническую рецессию» с первого квартала. Bloomberg со ссылкой на участников рынка сообщило, что экономическая безопасность стран Евросоюза может оказаться под угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии.

Ранее сообщалось о рецессии в ФРГ.