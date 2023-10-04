Российские власти могут ослабить запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство РФ в ближайшее время может частично снять запрет на экспорт из России дизельного топлива. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизеля. Не исключено, что объемы его поставок будут квотироваться, чтобы избежать скачков биржевых цен на топливо. По бензину смягчение ограничений не предполагается. Такое решение власти могут принять 4 октября на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака с участием представителей нефтяной отрасли, сказали газете источники.

По информации собеседников, власти могут разрешить экспорт дизельного топлива по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг». Эти две ветки обеспечивают 75% поставок дизеля из России за рубеж. Источники сказали газете, что власти могут пойти на смягчение ограничений из-за исчерпания мощностей хранения дизеля в системе «Транснефти». Направить эти объемы топлива на российский рынок почти невозможно технологически. Крупные нефтяные компании предупредили регуляторов о риске снижения переработки, уточнили источники. Дело в том, что после затоваривания резервуаров нефтеперерабатывающим заводам пришлось бы сократить производство не только дизельного топлива, но и бензина.

Источник «Ъ» в нефтяной отрасли рассказал, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России может продлиться до 10 октября. Введение ограничений на поставки топлива за рубеж поддерживал его крупнейший в РФ производитель «Роснефть».

Правительство РФ 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Ограничения не затронули поставки для гумпомощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, а также топливо для российского зарубежного воинского контингента. Такое решение было принято для стабилизации цен на топливо в стране.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.