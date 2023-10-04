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В России оказался самый дешевый «Биг Мак» среди всех стран G20

Дешевле всего среди всех стран G20 «Биг Мак» оказался в России

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«Газета.Ru»

Среди стран «Группы двадцати» наиболее дешевое комбо «Биг Мак» (в ресторанах сети «Вкусно и точка» — «Биг Хит») оказалось в России, сообщает kp.ru.

Комбо, которое состоит из одноименного бургера, картошки фри и стакана сладкого газированного напитка на выбор, в России будет стоить примерно 294 рублей.

На втором месте в рейтинге с большим отставанием расположилась Индонезия, где аналогичное комбо будет стоить уже 400 рублей. За Индонезией следует Южно-Африканская республика — 487 рублей, и Китай — 535 рублей.

Также представлен антирейтинг — страны, где подобное комбо будет стоить дороже всего: в Австралии и Соединенных Штатах — около 885 рублей, в Италии и Франции — 937-944 рубля.

Самыми дорогими комбо оказались в Канаде — 1023 рубля и Германии — 1144 рубля.

До этого москвич выложил на продажу меню первого в России «Макдоналдса» за несколько миллионов рублей.

Ранее в Государственной думе предложили меры в отношении компаний, покинувших российский рынок.

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