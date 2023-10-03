Юдаева в октябре покинет совет директоров ЦБ

Полномочия члена совета директоров Центробанка и бывший заместитель председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой не будут продлены на следующий срок, передает ТАСС, ссылаясь на материалы комитета Госдумы по финансовому рынку, подготовленные к заседанию 9 октября.

Отмечается, что комитет намерен продлить полномочия действующих членов совета директоров, кроме Юдаевой.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что Ксения Юдаева покинет совет директоров ЦБ в октябре, передает «Интерфакс».

По его словам, 9 октября комитет планирует рассмотреть предложения об избрании семи членов совета директоров ЦБ.

«Юдаеву мы утверждать не будем», — сказал Аксаков.

Сейчас в совет директоров регулятора, помимо Набиуллиной, Гузнова, Мамуты, Чистюхина и Симановского, входят первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова, зампреды Алексей Заботкин, Ольга Полякова и Филипп Габуния. Их полномочия продлевать пока не требуется. Также в совет директоров входит советник главы ЦБ Ксения Юдаева.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина внесла в Госдуму предложения о назначении трех новых членов совета директоров регулятора.

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