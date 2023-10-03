В Совфеде предложили банкам отдавать государству прибыль от разницы валют

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов выступил с предложением банки отдавать государству прибылью, которую они получили от курсовой разницы валют, передает РИА Новости.

По его словам, подобная практика реализуется во многих странах. Также сенатор отметил, что на последних изменениях курсов валют банки заработали не менее полутриллиона рублей и такой доход можно отнести к категориям случайной прибыли.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя превышение долларом отметки в 100 рублей, заявил, что поводов для беспокойства в связи с этим нет.

3 октября сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа.

Экономист отмечал, что правительство пытается стимулировать возврат в Российскую Федерацию валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.