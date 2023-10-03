Перевозчик рассматривает варианты взлета севшего в поле в Сибири самолета

Компания-перевозчик «Уральские авиалинии» рассматривает варианты взлета самолета Airbus A320 с поля в Новосибирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации агентства, перевозчик рассматривает несколько вариантов взлета самолета с поля. Двигатели самолета находятся в рабочем состоянии, им не потребуется восстановительный ремонт.

«Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна», — поделились в пресс-службе авиакомпании.

Также из самолета могут убрать кресла, чтобы облегчить вес лайнера.

До этого глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк предлагал договориться с сельхозтоваропроизводителем и оставить место аварийной посадки самолета не паханым.

После Конюк предложил дождаться холода и выровнять поле грейдером. Он добавил, что размеры поля позволяют использовать его в качестве взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.