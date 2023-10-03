Молдавия не отказалась от идеи закупок газа у «Газпрома» и ждет хорошую цену

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика не отказалась полностью от идеи закупки газа у российской госкорпорации «Газпром», но по выгодной цене. Об этом пишет РИА Новости.

Республика «ждет хорошую цену», сказал Парликов. До этого министр заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у «Газпрома» «для территории, которая контролируется конституционными властями» (правого берега Днестра), так как ей удалось закупить топливо на европейском рынке, даже по более низкой стоимости.

Парликов уточнил, что пока Молдавия не покупала газ вне европейского рынка. Но министр предположил, что республика будет покупать и газ в других странах.

Во вторник сообщалось, что «Газпром» продолжает выполнять заявки по газу поступающие от «Молдовагаза» ежесуточно.

Между Молдавией и «Газпромом» давно идет спор из-за долгов «Молдовагаза» в размере $709 млн. Республика признает только $8,6 млн задолженности. Два года назад стороны договорились о проведении аудита для уточнения суммы долга, но правительство республики представило отчет, который подтверждает лишь мизерную часть требований «Газпрома». Президент Молдавии Майя Санду уверена, что российская корпорация пыталась быстро «обмануть» страну, введя во время переговоров огромную цифру задолженности. «Газпром» в свою очередь заявил, что аудит был проведен республикой в одностороннем порядке без согласования и не может повлиять на размер долга. Компания намерена отстаивать свои права.

Ранее в Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.