Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молдавия не отказалась от идеи закупок газа у «Газпрома» и ждет хорошую цену

Глава Минэнерго Молдавии допустил закупку газа у «Газпрома» по выгодной цене

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика не отказалась полностью от идеи закупки газа у российской госкорпорации «Газпром», но по выгодной цене. Об этом пишет РИА Новости.

Республика «ждет хорошую цену», сказал Парликов. До этого министр заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у «Газпрома» «для территории, которая контролируется конституционными властями» (правого берега Днестра), так как ей удалось закупить топливо на европейском рынке, даже по более низкой стоимости.

Парликов уточнил, что пока Молдавия не покупала газ вне европейского рынка. Но министр предположил, что республика будет покупать и газ в других странах.

Во вторник сообщалось, что «Газпром» продолжает выполнять заявки по газу поступающие от «Молдовагаза» ежесуточно.

Между Молдавией и «Газпромом» давно идет спор из-за долгов «Молдовагаза» в размере $709 млн. Республика признает только $8,6 млн задолженности. Два года назад стороны договорились о проведении аудита для уточнения суммы долга, но правительство республики представило отчет, который подтверждает лишь мизерную часть требований «Газпрома». Президент Молдавии Майя Санду уверена, что российская корпорация пыталась быстро «обмануть» страну, введя во время переговоров огромную цифру задолженности. «Газпром» в свою очередь заявил, что аудит был проведен республикой в одностороннем порядке без согласования и не может повлиять на размер долга. Компания намерена отстаивать свои права.

Ранее в Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий