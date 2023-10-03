Венгрия не получала сообщений от Еврокомиссии о разморозке €13 млрд

Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что Будапешт пока не получал официальных сообщений от Еврокомиссии о возможности разморозки €13 миллиардов из фондов ЕС и каких-либо условий для этого, передает РИА Новости.

Он отметил, что Венгрия выполнила все требования комиссии еще к июню 2023 года и ожидает разморозки денег до конца года.

«Что касается сообщений СМИ (о возможной разблокировке €13 миллиардов для Венгрии. — «Газета.Ru»), то мы ждем подтверждения от ЕК, что она видит возможность договориться», — сказал Наврачич на пресс-конференции.

Он добавил, что Венгрия готова подробно ответить на последние вопросы Еврокомиссии, но они по большей части носят технический характер. По словам министра, о возможной позиции ЕК по этому вопросу в Будапеште узнают из прессы.

«Официально не получали никакой позиции или подобной реакции, только вопросы на прошлой неделе, мы на них ответим», — уточнил Наврачич.

До этого газета Financial Times писала, что Европейская комиссия пообещала разморозить €13 млрд для Венгрии, если Будапешт поддержит Киев.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.