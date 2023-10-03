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В Польше заявили о неприемлемости попыток навязывания интересов Украины

Мюлер: Польша не намерена оправдывать экономические интересы Украины

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Shutterstock

Власти Польши не собираются оправдывать экономические интересы Украины из-за ограничений, которые связаны с украинским зерном. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюлер, передает ТАСС.

«[Хоть это и] не замораживание отношений, но мы прекрасно знаем, что у Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, и мы не сможем, не хотим оправдать эти ожидания со стороны Украины», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что власти представляют правительство Польши, а не Украины.

3 октября Мюлер заявлял, что отношения Варшавы и Киева могут быть «сложными» в ближайшие месяцы.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач говорил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Накануне глава МИД Польши Збигнев Рау сообщал, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».

Ранее в Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии СС «Галичина».

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