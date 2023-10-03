Экспорт нефти из Венесуэлы в сентябре превысил 800 тысяч баррелей в сутки, что позволяет говорить о восстановлении добычи в республике, которого сумели добиться государственная PDVSA с партерами, пишет Reuters.

В публикации отмечается, что Венесуэла владеет самыми большими доказанными запасами нефти в мире, но из-за проблем с технологиями и санкций в последнее десятилетие не может воспользоваться природным богатством.

Благодаря американской компании Chevron, которой власти Соединенных Штатов в ноябре прошлого года разрешили добывать и закупать венесуэльскую нефть, удалось достигнуть текущего результата.

Известно, что у Chevron в Венесуэле четыре совместных предприятия, в минувшем месяце компания экспортировала 145 тысяч баррелей в сутки и планирует увеличить результат до 200 тысяч баррелей за счет новых скважин.

В январе Wall Street Journal писала, что американская нефтегазовая компания ConocoPhillips ведет переговоры о продаже нефти из Венесуэлы в США.

Ранее в Венесуэле заявили, что ожидают победы России в конфликте на Украине.