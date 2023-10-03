Стало известно о всплеске денежных переводов за границу

Россияне в январе-сентябре 2023 года переводили деньги за границу через мобильное приложение в три раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего переводы направлялись в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Об этом говорится в исследовании «Почта Банка» на основе данных по операциям клиентов, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Услуга трансграничных переводов наиболее востребована у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей. По размеру среднего чека таких переводов лидируют Амурская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург, а также Хабаровский и Красноярский края.

«Среди основных драйверов роста — уход международных платежных систем с российского рынка и ограничения использования карт российских банков за рубежом, что приводит к перетоку в другие каналы и способы перевода средств. Граждане переводят средства в том числе для покупки валюты и совершения покупок за границей. Существенно вырос и объем переводов средств близким и партнерам по работе за границу», — отметил руководитель управления развития цифрового бизнеса «Почта Банка» Владислав Ермаков.

По его словам, одновременно с этим увеличению трансграничных переводов способствовало расширение направлений переводов в дружественные страны.

Через мобильное приложение банка сейчас можно совершить моментальный перевод денег с любой карты на карты национальных платежных систем в Белоруссию (платежная система «Белкарт»), Киргизию («Элкарт»), Таджикистан (Корти Милли, Express Pay), Армению («АрКа»), Абхазию («АПРА») и Южную Осетию («Мир»).

Также можно отправить деньги с любой карты на карты платежных систем Visa и MasterCard в Казахстан и Uzcard, HUMO в Узбекистан. Перевод отправляется в рублях с последующей конвертацией по курсу банка-эмитента карты получателя. Для отправки требуется только номер карты.

Исследование было проведено банком в сентябре 2023 года.

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