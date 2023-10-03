Россиянам рассказали, можно ли получать пенсию сразу в двух странах

Россияне могут получать пенсию сразу в двух странах – РФ и другом государстве. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Гражданину России не запрещено иметь второе, двойное (или множественное) гражданство другой страны. При приобретении гражданства другой страны отказываться от российского гражданства не требуется. Сразу две пенсии — в России и другом государстве — получать можно. Но размер назначаемой пенсии и способ ее расчета будет зависеть от того, заключено ли между государствами соглашение о пенсионном обеспечении граждан», — объяснила эксперт.

По ее словам, если со страной, гражданство которой имеет россиянин, подписано соглашение о пенсионном обеспечении, страховая пенсия назначается согласно требованиям к стажу, пенсионным баллам и при достижении пенсионного возраста, но с учетом трудового стажа и страховых отчислений в обеих странах. У России такое соглашение подписано со странами ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения), добавила Дайнеко.

«Если в России человек наработал необходимый стаж, достиг установленного пенсионного возраста и получил определенное количество пенсионных баллов, пенсия ему будет назначена вне зависимости от того, сформировано ли пенсионное обеспечение в другом государстве. При назначении пенсии в России возникает вопрос о зачете стажа и взносов, сформированных в другом государстве», — уточнила Дайнеко.

Гражданам стран-участниц соглашений можно рассчитывать на зачет этого трудового стажа в России – если стаж сформирован до 31 декабря 2022 года, добавила она. Или человек может рассчитывать на получение пенсионных выплат из пенсионного органа, куда внесены пенсионные накопления, если стаж сформирован после 1 января 2023 года.

«Эти правила распространяются не только на граждан стран-участниц Соглашения, но и некоторых других стран из состава бывшего СНГ по отдельно заключенным Соглашениям (например, граждан Таджикистана, Азербайджана)», — рассказала эксперт.

По ее словам, нужно также учитывать, что назначенная страховая пенсия и накопительная часть пенсии будут выплачиваться вне зависимости от фактического места жительства пенсионера. В случае назначения социальных выплат — социальной пенсии, иных мер государственной социальной поддержки — они прекратятся при переезде на постоянное место жительства в другую страну, подытожила Дайнеко.

С 1 января 2024 года в России вырастет средний размер пенсии. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает индексацию выплат на 7,5%. В рамках нововведения пенсии повысятся у 32,6 млн неработающих пенсионеров. Согласно проекту, средний размер пенсии для работающих пенсионеров планируется повысить до 22 605 рублей, а для неработающих — до 23 449 рублей.

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