Оценены российские затраты на внедрение исследований и разработок

Институт экономических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел анализ данных Росстата и пришел к выводу, что трансформация экономики и санкции не привели к снижению затрат предприятий на инновации. В 2022 году эти вложения составили 2,7 трлн рублей, что на 12,5% больше, чем в 2021 году. Однако с учетом инфляции показатель остался неизменным. Эксперты отмечают, что в прошлом году отечественные инновации получили поддержку в связи с уходом западных компаний, необходимостью импортозамещения и государственными мерами поддержки, пишет »Коммерсантъ».

Затраты организаций на инновационную деятельность в 2022 году составили 2,7 трлн рублей (по сравнению с 2,4 трлн рублей в 2021 году). С учетом инфляции этот показатель остался неизменным. Меры господдержки производителей и пользователей отечественного программного обеспечения способствовали росту затрат на разработку и приобретение программ и баз данных на 98%. Наибольший рост затрат был зафиксирован в отраслях, из которых ушли зарубежные компании. Например, в производстве бумаги затраты выросли на 46,5%, в химической промышленности — на 42,5%, в мебельной промышленности — на 33,2%, в текстильной промышленности — на 28,1%. Рост также отмечен в отраслях, получивших государственную поддержку, таких как сельское хозяйство (26,7%) и телекоммуникации и информационные технологии (16,2%).

Доля затрат на инновационную деятельность в общем объеме продаж организаций практически не изменилась в 2022 году и составила 2,1% (по сравнению с 2% в 2021 году). Объем произведенной инновационной продукции в 2022 году составил 6,4 трлн рублей (по сравнению с 6 трлн рублей), что снизилось на 8% в постоянных ценах. Лидерами по росту объема инновационной продукции стали сельское хозяйство (рост на 60,1%), металлургия (рост на 41,4%) и транспортировка и хранение (рост на 31%). Однако доля инновационной продукции в общем объеме продаж организаций по-прежнему невысока и составляет 5,1% (по сравнению с 5% в 2021 году).

Член генсовета «Деловой России» и генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин указал на значительное количество конкурсов, грантов и хакатонов, направленных на развитие инновационной деятельности. Он также подчеркнул важность создания экосистемы и инструментария, позволяющих сократить издержки на поиск и создание новых продуктов.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.