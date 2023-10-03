Россиянам рассказали, как заработать на прогулках по городу

Аналитики Head Hunter выявили пять самых необычных вакансий для подработки, которые позволят проявить творческие способности и получить дополнительный доход. Копия исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Одна из таких вакансий — работа диктором на железнодорожном вокзале или в аэропорту, рассказала эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Требуются поставленный голос, умение читать объявления и консультировать пассажиров. Зарплата составляет около ₽40 тыс. в месяц», — отметила она.

Еще одна нестандартная подработка — тайный покупатель. Он посещает магазины, кафе, салоны по заданию работодателей, чтобы проверить качество обслуживания и работу персонала. Гонорар за посещение одной точки — от ₽500 до ₽3000», — пояснила Данина.

Востребованы актеры и актрисы массовки для съемок в кино и на ТВ. Они создают фон, изображают зрителей и прохожих. Гонорар — от ₽700 до ₽1,4 тыс. за смену. Еще один интересный вариант — работа экскурсоводом в музеях, на выставках, проведение квестов по городу. Опыт не обязателен, главное — грамотная речь и коммуникабельность, объяснила Данина.

Для любителей прогулок подойдет подработка пешеходом-исследователем — нужно обновлять данные о заведениях на интернет-картах. Предлагают от ₽20 тыс. до ₽45 тыс. в месяц. Эксперты рекомендуют выбирать интересную подработку, не перегружать себя и обязательно находить время на отдых.

«Главное, делать осознанный выбор и подходить к процессу с чувством, толком и расстановкой», — советует коуч Елена Агафонова.

В начале сентября стало известно, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Москве.

Ранее в России появилась вакансия наставника-обнимателя.