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Шольц не смог точно назвать стоимость бензина в Германии

Шольц лишь приблизительно смог назвать стоимость топлива на немецких заправках

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Sha Dati/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц только приблизительно смог назвать стоимость топлива на немецких заправках. Неактуальную цену бензина он озвучил на встрече с жителями Гамбурга, передает ТАСС.

«Цены опять очень высокие. Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды [топлива] около €1,80», — сказал политик.

По информации Общегерманского автомобильного клуба ADAC, средняя стоимость бензина марки Super E10 составляет — €1,875, дизеля — €1,847. А за литр самой распространенной Super E5 надо выложить от 1,85 до €1,96.

В 2022 году цены на бензин ФРГ достигли максимального показателя: €1,86 за литр, что было на 34 цента больше, чем год назад.

В конце июня жителям Германии показалось, что инфляция в ФРГ в несколько раз выше, чем «на самом деле». По данным газеты Der Spiegel,
в мае немцы ощутили инфляцию на уровне 18%. Но официальный показатель был зафиксирован на отметке в 6,1%.

Ранее стало известно, что удобрения из РФ заполнили рынок Германии.

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