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Курс доллара превысил 99 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа

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Shutterstock

Курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.

По данным на 14:23 мск, курс доллара поднялся до отметки в 99,075 руб. (+1,13%).

Ранее курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября, а курс юаня превысил 13,5 рубля впервые с 15 августа.

По состоянию на 2 октября евро растет на 0,84%, до 104,22 рубля, а курс доллара прибавляет 0,65% и растет до 98,6 рубля.

Также частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что в России наблюдается ужесточение монетарной политики и изменение валютного регулирования. Однако принимаемые властями меры в ближайшей перспективе не окажут сильного влияния на финансовый рынок.

Напомним, с 1 октября в России введут гибкие экспортные пошлины на товары с привязкой к курсу рубля. Их размер для большинства видов товаров будет варьироваться от 0 до 7%, для удобрений — до 10%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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