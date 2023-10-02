В «Объединенной вагонной компании» прошли кадровые изменения

Новым генеральным директором ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) стал Сергей Лимаренко, говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что Лимаренко сменил на посту Дмитрия Олюнина, который возглавил ОВК в ноябре 2022 года.

«Совет директоров благодарит Дмитрия Олюнина за проделанную работу, укрепление финансового положения и восстановление производственной деятельности группы ОВК, а также выполнение других поставленных перед ним задач и желает ему успехов в новых проектах», — отметил председатель совета директоров ПАО «НПК ОВК» Александр Соколов.

Он отметил, что новому гендиректору предстоит в дальнейшем развивать производственное направление и совместную с банком непрофильных активов «Трастом» подготовку сделки по продаже ОВК.

До этого заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов говорил, что в ближайшие дни произойдет процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под управление ВТБ.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.