Эн+ представила второй отчет по движению к углеродной нейтральности

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, включающий ведущего мирового производителя алюминия с низким углеродным следом «Русал», представил достижения компании по сокращению выбросов парниковых газов и план по декарбонизации до 2050 года, скорректированный с учетом текущей ситуации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Презентация отчета состоялась в рамках Дня углеродной нейтральности Эн+, который прошел на территории Технопарка Сколково.

Как отметил директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов, вопрос сохранения экологии и ресурсов нашей планеты остается в повестке дня, а с учетом текущих событий становится все острее в Сибири и других регионах операционной деятельности компании.

«В ответ на внешние вызовы Эн+ не только не приостановила реализацию проектов в сфере устойчивого развития, но и регулярно актуализирует их в соответствии с национальными и международными требованиями и лучшими практиками, а также расширяет их перечень», — заявил он.

В отчете говорится, что холдинг придерживается озвученных ранее планов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. При этом промежуточная цель была откорректирована − сокращения выбросов на 35% планируется достичь к 2035 году. В частности, в энергетическом сегменте декарбонизация будет реализована посредством внедрения энергоэффективных технологий, перевода тепловой генерации на газ и строительства ГЭС, а также нейтрализации выбросов.

По словам директора по устойчивому развитию Русала Ирины Бахтиной, на «зеленый» алюминий ALLOW (алюминий с низким углеродным следом) сегодня приходится почти треть всего объема продаж Русала, и спрос продолжает расти уверенными темпами.

«Дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов в металлургическом сегменте будет обеспечено, в первую очередь, за счет дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, перевода предприятий на безуглеродные источники энергии и повышения энергоэффективности на всех этапах производства, а также расширения вовлечения вторичного алюминия, в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла», − добавила она.

Примечательно, что презентация отчета стала полностью углеродно-нейтральным мероприятием. Компания компенсировала выброс парниковых газов с помощью зеленых сертификатов, кроме того гости и участники высадили в Технопарке Сколково 25 деревьев, а все пластиковые отходы были отправлены на вторичную переработку.