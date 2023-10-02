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Российская компания ведет переговоры с КНР по повышению цен на электроэнергию

«Интер РАО» начала частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай

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Unsplash

Крупнейший российский энергохолдинг «Интер РАО» продолжает вести переговоры с Китаем по вопросу повышения цен на электроэнергию, при этом компания уже начала частичные ограничения поставок. Об этом сообщили в холдинге, передает ТАСС.

«С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок», — сказали в компании.

При этом в «Интер РАО» отметили, что провели успешные переговоры с Монголией и она согласилась на повышение цены. Поставки в эту страну электроэнергии продолжаются.

Ранее в «Интер РАО» заявили, что могут остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, вводимой с 1 октября. Компания также уведомила Монголию и Азербайджан о росте цены на 7%.

21 сентября правительство РФ опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин в 4-7% на товары, поставляемые за пределы ЕАЭС. Пошлиной не облагаются, в частности нефть и газ.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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