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Нацбанк Украины выпустил монету с борщом

На Украине выпустили монету с борщом

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Национального банка Украины

Нацбанк Украины выпустил монету с борщом, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

«Монета с 1 октября уже находится в обращении. Мы должны оберегать наш борщ и распространять знания о нем по всему миру», — сообщили в банке.

На аверсе монеты изображена хозяйка на фоне печи во время приготовления борща, на реверсе тарелка с красным борщом.

Ранее ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия. Рассмотреть этот вопрос в экстренном порядке недавно призвали киевские власти.

В Минкульте Украины уже заявили, что с удовольствием будут делиться борщом и его рецептами «со всеми цивилизованными странами». В российском МИДе, комментируя решение ЮНЕСКО, подчеркнули, что «наш борщ» в защите не нуждается.

Историк русской кухни Максим Марусенков в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что культуру приготовления украинского борща включили в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО по политическим причинам.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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