В Госдуме рассказали о планах по распространению цифрового рубля

Цифровой рубль может выйти на международную арену в 2025 году, а также использоваться во взаиморасчетах с Латинской Америкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на конференции »Россия — Латинская Америка».

По его словам, тестирование цифровой валюты продлится около года. «Мы сейчас тестируем цифровой рубль, я думаю, что тестирование цифрового рубля будет продолжаться примерно один год — несколько месяцев этого года и следующий год — соответственно, в 2025 году, уверен, цифровой рубль выйдет и на международную арену, и его можно будет использовать во взаиморасчетах в том числе с компаниями латиноамериканских стран», — отметил депутат.

Он добавил, что Россия готова поделиться опытом использования блокчейна для расширения обращения цифровых финансовых активов. Еще одним направлением преодоления санкций Аксаков назвал установление корреспондентских отношений российских банков с зарубежными, в том числе латиноамериканскими.

Депутат также предложил банкам стран Латинской Америки принять участие в торгах валютой на Мосбирже. По его словам, сейчас там представлены в основном доллар и евро.

Накануне ЦБ анонсировал тестирование переводов цифровых рублей между компаниями.

Ранее стало известно еще одно последствие внедрения цифрового рубля в России.