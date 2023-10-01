В России зафиксировали рост цен на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в сентябре выросла более чем на 3% в ряде крупных городов. Об этом рассказали «Известиям» в компании «Этажи».

По словам эксперта Сергея Зайцева, максимальный рост цен на «квадрат» отмечен в Красноярске, Омске, Челябинске и других городах. С начала года средняя стоимость выросла почти на 8%.

Эксперт объясняет рост высоким спросом на фоне снижения доступности ипотеки. Некоторые собственники на этом фоне подняли цены. Кроме того, с рынка ушли более доступные варианты, что тоже повлияло на среднюю цену.

При этом, по данным компании, средний уровень торга при покупке вырос до 4,8%, так как часть собственников стали активнее делать скидки. Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в сентябре остается на рекордном уровне. Эксперты не ждут резкого падения спроса, поскольку банки сохраняют ставки по одобренным ранее кредитам.

Накануне в ЦБ РФ обеспокоились качеством выдаваемых потребкредитов.

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