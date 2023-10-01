Экономисты ожидают роста курса доллара в октябре

Курс рубля в октябре вполне может преодолеть отметку в 100 рублей и даже достигнуть отметки в 105 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проведенный изданием опрос экспертов.

По мнению экономиста Владимира Григорьева, в начале октября курс будет колебаться около 97 рублей за доллар. Однако из-за давления на экономику к концу месяца стоимость доллара может вырасти до 105 рублей.

«Если ЦБ и Минфину удастся стабилизировать ситуацию, курс останется на текущих позициях», — отметил Григорьев.

Аналитик Артур Мейнхард также прогнозирует возвращение доллара к 100 рублям к концу октября. По его словам, это произойдет на фоне проблем в структуре импорта и экспорта РФ и укрепления доллара к другим валютам.

На закрытии торгов 29 сентября доллар стоил 97,97 рубля, евро — 103,35 рубля, юань — 13,49 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Накануне в России спрогнозировали курс доллара на следующую неделю.

Ранее ВЭБ.РФ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ до конца года.