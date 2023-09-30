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В бюджет России поступят «прочие» доходы на 850 млрд рублей в 2024 году

Разовое поступление «прочих» доходов в бюджет России составит 850 млрд рублей

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Shutterstock

В следующем году российский федеральный бюджет пополнится на 850 млрд рублей за счет «прочих неналоговых» доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024-2026 годы.

«Прочие» доходы составят 2,4% общих запланированных поступлений в бюджет. Их разовое поступление включит в себя остатки средств единого налогового платежа (ЕНП), которые рассчитаны по особой формуле.

Согласно проекту федерального бюджета, в следующем году совокупный объем прочих неналоговых доходов увеличится до 866 млрд рублей. Это в 45 раз больше показателя 2023 года — 19 миллиардов рублей.

Накануне правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году.

Ранее в России объяснили резкий рост доходов и расходов бюджета на три года.

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