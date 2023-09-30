Россиянам назвали пять правил управления финансами в кризис

В период экономических и политических потрясений людям свойственно принимать опрометчивые финансовые решения: бездумно скупать валюту, тратить средства из категории «на черный день» на гречку и сахар или снимать все сбережения с банковских карт и прятать их под матрас. Как показывает практика, подобные действия только усугубляют проблемы с личным капиталом.

Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. Он назвал пять правил управления финансами в кризис.

Во-первых, нужно начать планировать бюджет: анализировать доходы, расходы и вести финансовый дневник. Второе правило — откладывать по 10% с дохода для того, чтобы сформировать финансовую подушку.

«Сначала лучше разместить деньги под процент в любом банке, а не инвестировать их. Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий. Важно помнить про принцип pay yourself first или «заплати себе самому». Согласно этому правилу, стоит откладывать средства на сбережения или инвестирование сразу после получения дохода, а не после того, как вы покрыли все счета и задолженности», — рассказал финансист.

Третье правило — контролировать кредитную нагрузку. Оптимально, когда на погашение займов уходит не более 30% общего дохода семьи, сказал эксперт.

«При этом, если заемщик все же оказался в трудной финансовой ситуации, разрешить ее можно различными законными способами: рефинансирование кредита, кредитные каникулы и другое. Контроль кредитов — это четвертое правило», — добавил он.

Наконец, главное — не поддаваться панике. По словам Хорошева, стоит рационально проанализировать случившиеся и только после этого принимать финансовые решения.

«Ажиотаж на гречку и сахар, который был в начале пандемии в 2020 года и повторился в феврале 2022 года, заставил многих потратить деньги «про запас» на десятки килограммов бакалеи. Но в итоге дефицита не случилось, а накопления были потрачены.

То же самое касается валюты», — пояснил он.

До этого Хорошев рассказал «Газете.Ru», как рассчитать свою кредитную нагрузку.

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