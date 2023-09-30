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Власти рассказали о судьбе украинских предприятий в Запорожской области

Предприятия украинцев в Запорожской области передали инвесторам

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Многие предприятия граждан Украины в Запорожской области переданы инвесторам, теперь они работают в российском правовом поле. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона Андрей Козенко.

По его словам, собственники этих объектов, чаще всего финансировавшие Вооруженные силы Украины, бросили свое имущество и работников.

В дальнейшем были найдены инвесторы, которые взяли на себя социальные обязательства и ответственность за благосостояние людей, сохранили и преумножили рабочие места, восстановили производство, рассказал Козенко.

Он добавил, что в настоящее время компании работают абсолютно легально в Запорожской области и в правовом поле России.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентября 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу полуострова оценили в 23,9 млн рублей, недвижимость в ближайшее время выставят на торги.

Ранее МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ.

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