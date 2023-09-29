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Правительство планирует приостановить выплаты по вкладам времен СССР до 2027 года

Кабмин планирует приостановить выплаты по вкладам времен СССР до 2027 года

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство РФ планирует приостановить выплаты по вкладам времен СССР до 2027 года. Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы, передает ТАСС.

По данным агентства, такие выплаты не проводятся с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля». При этом по закону 1995 года восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года и в ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года гарантируется государством.

До этого Минфин РФ предложил освободить россиян от налога на вклады сроком от года.

C 1 января 2021 года в России действует закон о налоге на проценты по банковским вкладам. Впервые заплатить такой налог нужно в 2023 году. Согласно закону, клиенты банков, у которых процентный доход по депозитам за год превысит определенный лимит, должны заплатить подоходный налог. Лимит зависит от ключевой ставки Центробанка РФ.

Повышение ключевой ставки ЦБ приводит к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Сейчас такая сумма составляет 130 тыс. рублей.

Ранее был назван возможный размер повышения пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году.

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