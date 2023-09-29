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S7 задерживает часть зарубежных рейсов

S7 задерживает часть рейсов за рубеж в ожидании разрешения властей России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

S7 вынужденно задерживает некоторые зарубежные рейсы — в Дубай (Объединенные арабские эмираты), Бангкок (Таиланд) и Ургенч (Узбекистан). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что авиакомпания ожидает разрешения властей РФ на выполнение ряда международных рейсов.

«До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч», — уточнили в пресс-службе.

Представители S7 Airlines работают со всеми пассажирами задержанных рейсов.

«В режиме реального времени пассажиров информируют об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. Также по возможности пассажиров пересаживают на альтернативные доступные рейсы», — добавили в пресс-службе.

В пятницу источник «Интерфакса» в авиаотрасли рассказал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за рубеж (за исключением Белоруссии и Турции) самолеты, законтрактованные у Государственной транспортной лизинговой компании из-за риска их ареста в рамках процедуры банкротства. Речь идет примерно о полусотне воздушных судов пяти авиакомпаний: «Аэрофлота», «России», S7, «Ямала» и «Авроры».

Риски ареста самолетов обусловлены тем, что российские авиакомпании продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации, объяснил источник. В пресс-службе ГТЛК рассказали, что российским авиакомпаниям были заблаговременно направлены лизинговые договоры с российским юрлицом (АО «ГТЛК»). Также авиакомпании предупреждены о рисках пользования флотом вне российского правового поля.

Ранее Росавиация рассказала авиакомпаниям о риске ареста самолетов за границей.

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