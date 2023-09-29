Россиян не испугало повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

В сентябре количество ипотечных заявок на новостройки выросло на 8% по сравнению с августом, а доля заявок по льготной ипотеке с господдержкой – на 10%. Об этом говорится в исследовании платформы TYMY, которая является технологическим партнером крупных банков по агентским продажам их продуктов. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке до 20% не стало серьезным сдерживающим фактором для роста заявок по программам с господдержкой в сентябре.

«Меры Центробанка направлены на то, чтобы снизить закредитованность населения, и не позволять людям с небольшим достатком обременять себя дополнительными кредитами просто потому что льготная ипотека выглядит выгодно, и есть риск, что она закончится. Но повышение первоначального взноса несложно обойти», — объяснил CEO компании Алексей Майстренко.

При недостатке средств покупатели перезанимают разницу у знакомых, берут потребительские кредиты, некоторые могут даже договориться о снижении суммы в договоре, перечислил он способы обхода ограничений.

По его словам, спрос на кредиты для покупки квартир на вторичном рынке снизился.

«В сентябре количество заявок на ипотеку на вторичном рынке просело на 35% относительно августа на фоне повышения ставок в сегменте после увеличения ключевой ставки. Те, кто еще летом планировал покупку квартиры, переориентировались на льготные программы, так как ставка по ним осталась прежней, и стала выглядеть еще более выгодно на фоне высоких ставок по ипотеке на вторичном рынке», — рассказал Майстренко.

По его словам, кардинальный спад на 35% не значит, что рынок ипотеки обрушился.

«Снижение было не столь драматичным, просто рынок откатился после резкого роста объемов ипотечного кредитования в июле и августе», — добавил эксперт.

По данным TYMY, до сентября объем ипотеки на рынке первичной и вторичной недвижимости показывал примерно одинаковую динамику: первую половину года количество заявок плавно увеличивалось в пределах 5% месяц к месяцу, в июле произошел скачок в 44% на новостройки и 14% на вторичку. В августе рост продолжился — заявок стало больше на 29% на новостройки и на 20% на вторичку. Аналитики объяснили эту динамику ожиданиями на фоне новостей о росте ключевой ставки — люди старались получить ипотечное решение до этого момента.

С начала года порядка 51% всех заявок на ипотеку через платформу TYMY были оформлены с первоначальным взносом от 15 до 20%. 23% заявок пришлись на кредиты с первоначальным взносом от 20 до 30%. А 2% заявок — на кредиты с первоначальным взносом менее 15%.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года.

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