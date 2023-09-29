Рынок ждет роста стоимости акций «Роснефти»

Инвестиционные аналитики БКС и «Синара» повысили прогнозы по целевой цене акций «Роснефти» на 25% и 11% соответственно, сообщает пресс-служба компании.

В новом отчете «БКС Мир Инвестиций», который посвящен российскому рынку, стоимость ценных бумаг нефтяной компании ожидаются на уровне 760 рублей за акцию. При этом аналитики рекомендуют покупать бумаги «Роснефти», которые сегодня торгуются на уровне 535-540 рублей.

Аналитики «Синара» также видят потенциал роста акций «Роснефти» до уровня 640 рублей с нынешних 575 рублей.

Что касается прогнозов других банков, в августе Sber CIB повысил прогноз по целевой цене акций «Роснефти» почти на 20% - до 655 рублей. «Ренессанс капитал» прогнозирует показатель на уровне 640 рублей за бумагу, BCS Global Markets - 610 рублей.

Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности аналитики и БКС, и «Синары» называют реализацию флагманского проекта компании - «Восток Ойл». В БКС считают, что начало добычи на новых месторождениях проекта, которое ожидается в 2024 году, приведет к значительному росту объемов производства «Роснефти» и диверсификации экспортных потоков.

«Роснефть» приступила к реализации «Восток Ойл» в 2020 году. Капитальные затраты на проект составляют значительную часть ежегодных инвестиций компании. Крупнейший в современной истории нефтяной отрасли проект включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского (включает Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения) и Пайяхского кластеров.

Ресурсная база «Восток Ойл» составляет 6,5 млрд тонн, объем добычи к 2033 году ожидается на уровне 115 млн тонн.

Еще одним фактором инвестпривлекательности акций «Роснефти» является ожидание высоких дивидендов - как по итогам 2023, так и 2024 года.

Аналитики БКС повысили свой прежний прогноз дивидендных выплат по итогам 2023 года сразу на 38% до 71 рублей за акцию. Таким образом, дивидендная доходность может составить 14%. По мнению специалистов «Синары» этот показатель может составить 12%. Между тем, эти результаты - одни из самых высоких на российском фондовом рынке. Стоит также отметить, что Sber CIB ожидает от «Роснефти» дивиденды в 2023 году в размере 70 рублей за акцию.

Кроме того, в БКС также ждут, что тенденция продолжится в 2024 году - и акционеры смогут получить от «Роснефти» дивиденды в размере 79 рублей за акцию, что будет означать дивидендную доходность на уровне 15%.

В августе «Роснефть» сообщила о завершении выплаты итоговых дивидендов по результатам 2022 года. Их размер составляет 17,97 рублей за ценную бумагу. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд «Роснефти» на акцию за 2022 год составил 38,36 рублей, а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд рублей.