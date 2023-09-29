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ЦБ увидел признаки перегрева на рынке ипотеки

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ видит признаки перегрева на рынке ипотеки в России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Центробанк РФ видит признаки перегрева на рынке ипотеки в России. Об этом на Международном банковском форуме заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ипотека растет темпами в 30%. Это высокие темпы, и здесь нас тоже беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынок жилья» – сказала Набиуллина, ее цитирует газета «Комсомольская правда».

Рост ипотечных ставок переливается в повышение цен на жилье, и это увеличивает разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья, подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, сейчас разрыв достигает 40-50%. В подобной ситуации ухудшается положение как у банков, так и у заемщиков, подытожила она.

С 1 октября Банк России вводит запретительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Из-за этого двум категориям заемщиков станет сложнее получить ипотеку, рассказала «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Речь идет о россиянах, которые хотят взять ипотеку с первоначальным взносом от 15 до 30%. Также взять ипотеку станет труднее для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%, которые обращаются за кредитом с первоначальным взносом от 20 до 30%.

Ранее стало известно, что происходит со спросом россиян на ипотеку в сентябре.

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