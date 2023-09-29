Глава ВТБ предупредил, что доллар может подняться до 250 рублей

При введении двойного курса рубля доллар будет стоить 150 и 250 рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Московского финансового форума, цитирует Ura.ru.

«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно», — сказал он.

Тем не менее этого делать не стоит, нужно придерживаться мер Центробанка и «постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации», считает глава банка.

Костин отметил, что на рубль действует много геополитических факторов.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что проблемы с курсом рубля может решить аналог «китайской модели». В КНР существует два курса юаня, один из которых жестко регулирует Народный Банк Китая для сделок внутри страны, второй — так называемый «офшорный» — используют за пределами государства, для сделок с нерезидентами.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.