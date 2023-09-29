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Стали известны последствия введения цифровой маркировки в России

«Платформа ОФД»: цифровая маркировка снизит объем нелегальной продукции в России

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Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

Через пять лет цифровая маркировка будет в каждом втором кассовом чеке. Это будет способствовать снижению объема нелегальной продукции, которая уже по ряду категорий товаров в России упала многократно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев, комментируя введение с 1 октября маркировки пива и слабоалкогольных продуктов.

В розничной торговле сегодня уже четверть кассовых чеков содержит коды цифровой маркировки, рассказал Афанасьев.

«Вырастет объем электронного документооборота участников рынка. Если сейчас он на уровне 2,3 млрд документов, через 2-3 года превысит 10 млрд документов. Драйвером тому в том числе служит цифровая маркировка», — сказал он.

По словам Афанасьева, инфраструктура для маркировки готова, она успешно работает на других 16 товарных группах. В системе маркировки пива и слабоалкогольной продукции уже 9 тыс. участников, которые тестируют или пользуются системой маркировки, добавил эксперт.

«Благодаря маркировке, объем нелегальной продукции в разных категориях снизился в 2-3 раза, а в ряде товарных групп – многократно», — уточнил Афанасьев.

С 1 октября в России вводится маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке. Нововведение коснется в первую очередь производителей и импортеров, которые должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак» и начать нанесение кодов на бутылки. Для розничной торговли и сферы HoReCa обязательность передачи данных в систему «Честный Знак» наступает с января 2024 года. Речь идет о напитках в кегах. А с июня следующего года торгующие пивом и слабоалкогольными напитками должны будут передавать сведения о выбытии кодов маркировки через кассы, ОФД и ЭДО.

Ранее Минфин РФ выступил за продление маркировки импортного алкоголя.

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