Стало известно, кому в России станет сложнее получить ипотеку с 1 октября

Россиянам, которые хотят взять ипотеку с первоначальным взносом от 15 до 30%, станет сложнее получить кредит с 1 октября. Также это станет труднее для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%, которые обращаются за кредитом с первоначальным взносом от 20 до 30%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, комментируя введение Центробанком РФ запретительных надбавок по ипотеке с 1 октября.

«Кредиты с первоначальным взносом менее 10% были мало распространены на рынке, поэтому повышение коэффициентов риска до запретительно высокого уровня мало повлияет на выдачи. Более значимым, вероятно, окажется ужесточение регулирования в секторе кредитов с первоначальным взносом от 15 до 30%», — рассказала аналитик.

По ее словам, в сегменте с первоначальным взносом от 20 до 30% коэффициенты риска вырастут для заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%, что уже может серьезно повлиять на ипотечное кредитование.

«Банки, вероятно, будут стремиться привлечь клиентов, которых не затронуло повышение коэффициентов рисков – по займам на жилье с первоначальным взносом более 30% и долговой нагрузкой менее 70%», — уточнила Ващелюк.

Покупатели, скорее всего, будут вынуждены либо откладывать покупку, либо выбирать более дешевые объекты недвижимости, добавила она.

ЦБ применяет макропруденциальные надбавки для ипотеки с 2019 года: при выдаче займа банк должен оценить его уровень риска и в зависимости от этого создать дополнительный капитал. Чем выше надбавки, тем больший запас капитала требуется банкам для одобрения кредитов с теми или иными характеристиками. С 1 октября ЦБ повышает надбавки по ипотеке до запретительного уровня. Например, по кредитам на жилье с первоначальным взносом менее 10% они вырастут с 1,5 до 9. От 1 до 4 составят надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. От 1 до 3 будут надбавки по займам со взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заемщика от 50%.

Ранее стало известно, что происходит со спросом россиян на ипотеку в сентябре.