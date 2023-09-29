В ЦБ обеспокоились разрывом цен на первичном и вторичном рынках жилья

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об обеспокоенности отрывом цен на первичном рынке жилья от вторичного, передает РИА Новости.

На ХХ Международном банковском форуме в Сочи глава регулятора отметила, что сейчас разница цен сохраняется и достигает 50%.

Набиуллина подчеркнула, что россиянам важна доступность не ипотеки, а жилья.

Кроме того, Набиуллина отметила, что в ЦБ видят признаки перегрева в ипотеке. Явные недобросовестные практики на рынке ипотеки ушли в прошлое, но есть элементы схемности. Глава ЦБ обратила внимание, что регулятор будет следить за качеством ипотеки и применять при необходимости более жесткие меры.

Как утверждают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, осенью больше спроса будет на квартиры на первичном рынке, «вторичка» подешевеет, и спрос на нее упадет. По их словам, из-за повышения ЦБ ключевой ставки изменились ипотечные условия именно на «вторичку», а не на новостройки.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.