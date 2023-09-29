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«Интер РАО» пригрозил остановить поставки электроэнергии в Китай из-за пошлин

«Интер РАО» уведомил Пекин об угрозе остановки поставок электроэнергии из-за пошлин

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Unsplash

Крупнейший российский энергохолдинг «Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки ресурсов на величину экспортной пошлины, вводимой с 1 октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Александру Панину.

«Интер РАО» намерено с 1 октября повысить цену продажи электроэнергии в страны, не входящие в ЕАЭС, из-за введения экспортных пошлин», — заявила она.

По словам Паниной, компания уже уведомила Китай, Монголию и Азербайджан о росте цены на 7%. Если подтверждения о согласии с новыми условиями не будет получено до 30 сентября включительно, «Интер РАО» начнет вводить ограничения либо полностью отключит прежние объемы.

Представитель энергокомпании также сообщила, что в перспективе повышение цены может коснуться Грузии и Турции, но в октябре поставки туда не запланированы.

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин в 4-7% на товары, поставляемые за пределы ЕАЭС. Пошлиной не облагаются, в частности нефть и газ.

Эксперты утверждают, что такая мера принесет в бюджет страны дополнительные доходы.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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