Китайская платежная система Helipay хочет выйти на российский рынок

Китайская платежная компания Helipay ведет переговоры с российскими банками о запуске сервиса трансграничных расчетов между Россией и Китаем. Об этом рассказал РБК представитель Helipay в РФ Рустем Закирзянов.

«Helipay нужно, чтобы банк в России предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. Китайские клиенты должны суметь заплатить в Россию деньги, или мы должны заплатить в Китай и очень быстро», — рассказал Закирзянов.

По словам Закирзянова, Helipay ведет переговоры с тремя российскими банками, в том числе с одним системно значимым. Однако для запуска сервиса в России нужны поправки в законодательство, поскольку сейчас банки могут заключать корреспондентские соглашения только с банками. Пока неясно, готов ли будет регулятор пойти на такие поправки.

Проблема организации трансграничных расчетов стоит перед Россией с весны 2022 года на фоне санкций, из-за которых российские банки столкнулись с отключением от SWIFT и закрытием корсчетов. Ряд кредитных организаций свернули международные переводы или наладили альтернативные каналы.

По словам эксперта, запуск Helipay в России мог бы существенно упростить расчеты между российскими и китайскими компаниями. В настоящее время такие платежи, например, за автомобили, могут идти месяцами из-за сложностей с проведением международных транзакций. Таким образом, российский бизнес мог бы получить доступ еще к одному сервису расчетов с Китаем.

В конце августа Банк России зарегистрировал третью за год систему денежных переводов за рубеж

Ранее россияне получили возможность платить по QR-кодам за границей.