Россиянам рассказали о завершении льготных ипотечных программ

Льготные ипотечные госпрограммы должны завершиться в назначенный срок, заявил заместитель руководителя департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев, чьи слова передает ТАСС.

«Больного нельзя всегда кормить таблетками, так же и здесь нужно постепенно уходить от тотального субсидирования», — сказал представитель ведомства на полях XX Международного банковского форума.

По мнению Яковлева, в 2022 году, когда принималось решение о продлении льготной ипотеки, ключевой задачей было дать рынку время постепенно перейти к условиям рынка, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года данные программы прекратят свою работу.

«При этом мы продолжим вести дискуссию по точечным мерам поддержки», — подчеркнул он.

Как отметил Яковлев, обсуждать эти меры следует только через социальную призму, так как льготные ипотечные программы должны действовать для определенных групп населения и на территориях, где нужно активизировать спрос без «перегрева» рынка.

До этого Банк России зафиксировал ухудшение стандартов ипотечного кредитования. ЦБ обеспокоен снижением стандартов выдачи ипотечных кредитов на фоне усиливающейся конкуренции между банками за клиентов. При этом он не видит «пузыря» на ипотечном рынке.

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