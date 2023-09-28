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В России спрогнозировали спад спроса на ипотеку

ВТБ: выдача ипотеки в РФ в 2024 году снизится примерно до ₽6,4 трлн

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

ВТБ прогнозирует замедление российского рынка ипотечного кредитования в 2024 году на фоне ужесточения регулирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление начальника управления ипотечного кредитования банка Сергея Бабина на банковском форуме в Сочи.

По прогнозу ВТБ, объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году составит 6,4 трлн рублей против 6,9 трлн рублей в 2023 году. Среди факторов охлаждения рынка Бабин назвал повышение надбавок ЦБ для ограничения рисков, а также новые требования правительства по госпрограммам льготной ипотеки.

«Это все приведет к охлаждению — объем рынка будет в районе 6,3–6,4 трлн рублей», — спрогнозировал Бабин.

При этом банк ожидает рекордный объем выдач по итогам 2022 года на уровне 6,9 трлн рублей на фоне активности заемщиков. Так, в сентябре выдачи могут достичь 900 млрд рублей.

Недавно Центральный Банк России сообщил об обеспокоенности в ухудшении условий кредитования на рынке. В частности, директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что регулятор наблюдает снижение стандартов при выдаче ипотечных кредитов. По словам Даниловой, банки из-за конкуренции стали в меньшей степени учитывать долговую нагрузку заемщиков, это может привести к негативным последствиям. Но она так же заверила, что регулятор не наблюдает пузыря в ипотечном секторе.

Ранее российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке до рыночных.

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