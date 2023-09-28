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ПСБ и Союзсоцпит займутся развитием системы социального питания

Бизнес поддержит развитие системы социального питания

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Павел Лисицын/РИА Новости

ПСБ и Союзсоцпит договорились совместно развивать инфраструктуру и инструменты финансовой поддержки социального питания. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документ соглашения подписали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и директор АНО «Отраслевой союз развития социального питания» Владимир Чернигов.

Как отметил Басманов, социальное питание является важным инструментом достижения целей национального проекта «Демография» — в частности, поддержки населения и прежде всего семей с детьми. Он подчеркнул, что именно поэтому необходимы заинтересованная позиция и активная поддержка со стороны всех участников процесса, а также конкретные шаги для привлечения частных инвесторов.

«По нашим оценкам, в ближайшее десятилетие потребуется более 100 млрд рублей, которые позволят обеспечить развитие системы социального питания в России. В частности, переоснастить или провести капитальный ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях, сформировать современные технологические и логистические цепочки, построить производственные центры, а также обеспечить финансирование других мер», — сказал он.

По его словам, сегодня такие планы можно реализовать только при использовании механизма офсетных контрактов, государственно-частного партнерства, концессий, контрактов жизненного цикла и других инструментов.

«Соглашение с Союзсоцпитом станет новым этапом как в реализации мер, направленных на совершенствование социального питания, так и в решении задач по привлечению новых участников в эту важнейшую социально-экономическую сферу», — отметил Басманов.

В рамках договоренности стороны планируют содействовать разработке и реализации государственных и региональных программ по совершенствованию организации горячего питания в образовательных учреждениях, а также примут участие в разработке и внедрении новых технологий и выстраивании эффективного взаимодействия между всеми участниками процесса, а также другие инициативы.

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