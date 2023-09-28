В США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго

Саудовская Аравия и Россия получают миллиардные дополнительные доходы от экспорта нефти благодаря рискованному решению сократить добычу в рамках ОПЕК+. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что обе страны стали добывать меньше нефти, выручка от продажи углеводородов выросла после того, как сокращение предложения подтолкнуло цены вверх.

По данным консалтинговой компании Energy Aspects, дополнительный доход Саудовской Аравии от экспорта нефти в третьем квартале составил около $2,6 млрд по сравнению с апрелем-июнем. Дополнительная прибыль России оценивается примерно в $2,8 млрд.

WSJ отмечает, что более высокие цены на нефть позволяют Саудовской Аравии финансировать внутренние проекты и внешнюю экспансию, а России — СВО на Украине.

С начала года решения ОПЕК+ о сокращении добычи в сочетании с опасениями рецессии подтолкнули цену нефти марки Brent к отметке $95 за баррель. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время стоимость превысит $100.

Эксперты, опрошенные изданием отмечают, что Саудовская Аравия и Россия могут пойти на дальнейшее ограничение предложения, чтобы поддержать высокие цены, несмотря на риски потери доли на рынке.

В середине сентября американское агентство Bloomberg отметило, что мир столкнулся с дефицитом дизельного топлива, вызванного сокращением предложения на рынке.

Ранее JPMorgan спрогнозировало рост цен на нефть до $120 за баррель.