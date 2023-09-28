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Цены на уран поднялись до максимума за 12 лет

Trading Economics: цены на уран стремятся к 12-летнему рекорду

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Портал Trading Economics сообщил, что цены на уран стремятся к рекорду, установленному в 2011 году. Данные размещены на сайте портала.

На графике, предоставленном Trading Economics, видно, что резкий цен начался 3 июля 2023 года. К сентябрю стоимость одного фунта этого вещества поднялась с $54 до $70. Отмечается, что цены на уран держались на таком уровне до аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 году, когда был достигнут предыдущий рекорд цен — $73.

Причиной роста закупок урана называют энергетический кризис, нестабильность цен на топливо, высокая возможность сбоя в поставках энергоресурсов и продолжающийся тренд на декарбонизацию.

До этого РФ остановила вывоз урана в США из-за отсутствия страхового покрытия. Отмечается, что подобное стало одной из причин роста мировых цен на уран.

Ранее «Энергоатом» подписал с компанией из США договор по урану.

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