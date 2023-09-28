Бизнес-омбудсмен рассказал, как повысить курс рубля

Чтобы повысить курс рубля нужно использовать более эффективные инструменты, чем повышение ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом в интервью NEWS.ru заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, необходимо ограничить россиян в операциях с валютой и ввести налог, который еще в 1978 году предложил нобелевский лауреат Джеймс Тобин.

«Мы предлагаем различные инструменты, например такой инструмент, как налог Тобина. Это налог на валютные операции, делающий спекулятивные операции невыгодными. Есть и другие способы стабилизировать курс: ограничения по продаже валюты физическим лицам, ограничения по снятию валюты», — сказал Титов.

Он добавил, что стоит вернуть обязательство для экспортеров продавать значительную часть валютной выручки на бирже, чтобы увеличить количество валюты на российском рынке, снизив тем самым ее дефицит.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. На внеочередном заседании 15 августа ставка была повышена сразу на 350 базисных пунктов — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 100 базисных пунктов, до 13%.

Курс российской валюты по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Это станет возможным, благодаря восстановлению динамики импорта, считают в Минфине РФ. По оценкам Минэкономразвития РФ, в декабре этого года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро.

Ранее Минфин предрек курсу рубля укрепление по итогам 2023 года.