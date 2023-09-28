На Cosmoscow представят галерею новых цифровых дизайнов банковских карт

Посетители 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023 смогут увидеть галерею новых цифровых дизайнов СберКарты, разработанную художником Артемом Филатовым и нейросетью Сбера Kandinsky 2.2. Об этом сообщает пресс служба банка.

Художник представит композиции, где смена сезонов сгенерирована нейросетью. Экспозиция расположена в центральной зоне ярмарки. Все дизайны будут доступны клиентам в приложении СберБанк Онлайн со дня открытия ярмарки.

Как подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев, Сбер давно уже не только про финансы и технологии.

«Мы на протяжении всей своей истории активно поддерживаем сферу культуры. Искусство и культура необходимы и каждому человеку, и обществу в целом. Они не только развлекают, но и образовывают, развивают, вдохновляют. Делают каждого из нас лучше, добрее, гармоничнее. Поэтому Сбер очень рад в этом году посотрудничать с ведущей ярмаркой современного искусства в России Cosmoscow и представить свои проекты», — сказал он.

Директор и основатель международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, коллекционер Маргарита Пушкина отметила, что на протяжении многих бизнес и искусство находятся в процессе взаимной интеграции и постоянного обмена.

«Поддержка сферы искусства со стороны бизнеса очень важна, так как помогает создавать предпосылки для творчества и самовыражения. И мы рады, что в этом году мы презентуем публике спецпроект с генеральными партнерами Сбером и СберПервым — банком, который неоднократно подтверждал свой статус технологичной и динамично развивающейся компании с новаторским подходом во всех областях», — добавила она.

Напомним, Cosmoscow — крупнейшая в России международная ярмарка современного искусства, котораяроходит в Москве ежегодно с 2010 года. Проект направлен на поддержку и развитие российского арт-рынка, а также является платформой взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества. Ярмарка пройдет с 29 сентября по 1 октября 2023 года в Экспоцентре.