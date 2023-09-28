В Минфине заявили об обсуждении проекта по дистанционной продаже алкоголя в России

Заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов заявил, что законопроект по дистанционной продаже алкоголя в стране еще обсуждается. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Московского финансового форума, передает РИА Новости.

По словам замминистра, принятие этого законопроекта пока не планируется.

Накануне сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против онлайн-продаж алкоголя.

В Ассоциацию входят X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro и «Азбука вкуса». Глава Ассоциации Игорь Караваев заявил, что разрешение дистанционных продаж алкогольных напитков увеличивает риски для потребителей.

До этого статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг РФ поддерживает инициативу о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Проект поправок в законы, разрешающих продажу алкоголя в интернете, 16 июня направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко сенатор Андрей Клишас. По словам Евтухова, в настоящее время в России созданы все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.

Ранее в России резко вырос импорт пива.