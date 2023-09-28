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Доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ

«Известия»: доходы добровольцев СВО не будут облагать НДФЛ

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Алексей Майшев/РИА Новости

В октябре, по информации издания «Известия», ожидается принятие законопроекта депутатами и сенаторами от «Единой России» о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Этот законопроект предлагает ввести льготы для лиц, заключивших контракт о службе в добровольческих формированиях, включая выполнение задач Росгвардии. Эти льготы включают освобождение от уплаты НДФЛ на доходы и имущество, полученные безвозмездно.

Согласно данным, минимальное ежемесячное денежное довольствие для участников СВО составляет 195 тыс. рублей, и дополнительные выплаты предоставляются в Москве в 50 тыс. Также предлагается освободить эту категорию граждан от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения в случае утери или других причин.

Законопроект считается согласованным с высшими юридическими актами и международными договорами РФ, и правительство поддерживает его. Автор законопроекта, зампред комитета Госдумы Анатолий Выборный, утверждает, что этим законопроектом устанавливаются одинаковые льготы как для добровольцев Минобороны, так и для сотрудников Росгвардии, включая ОМОН и СОБР. Инициатива направлена на укрепление боевого духа и социальную поддержку защитников Родины.

Ранее сообщалось, что москвич заплатил «долг» секс-работнице под угрозой отправки в зону СВО.

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