Для российских школьников открылся набор в школу веб-дизайна

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что школьники со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта, начиная от формирования концепции и дизайна, заканчивая оптимизацией. Также по итогам обучения участники выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. При этом авторов самых ярких проектов пригласят на стажировку в МТС.

В компании рассказали, что онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Например, программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников с базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники.

«Развитие молодого поколения IT-специалистов и создание сильного комьюнити – важнейшие задачи для МТС как лидера в сфере информационных технологий. Нам важно, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных IT-профессиях и пробовать свои силы. Именно поэтому мы запускаем бесплатную IT-школу на образовательной платформе МТС «Поколение М», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Он напомнил, что ранее в нескольких ведущих техвузах были запущены прикладные курсы, а на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ открыта базовая кафедра по направлению глубинного машинного обучения. Сейчас, по его словам, идет прием заявок на всероссийскую олимпиаду по программированию, участвовать в которой могут как школьники и студенты, так и ведущие IT-специалисты.

Обучение в школе веб-дизайна рассчитано на два месяца. Предполагается, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет IT-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики.