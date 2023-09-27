Осужденный на 19 лет бизнесмен Магомедов подал в суд на «Транснефть»

Приговоренный к 19 годам колонии строго режима бизнесмен Зиявудин Магомедов подал подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в портовых операторах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск был подан еще 20 июля. Ответчиками стали «Транснефть», инвестиционная компания TPG, а также портовый оператор DP World.

По мнению бизнесмена, компании вступили в заговор, чтобы приобрести его доли в в транспортной компании FESCO, которую он оценивает в $ 8,8 млрд.

В TPG заявили, что все претензии являются необоснованными, компания будет защищаться от обвинений.

До этого арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с осужденного бизнесмена, главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и трех зарубежных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков по иску Дальневосточного морского пароходства, которое является головной компанией группы FESCO.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн руб. Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.

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