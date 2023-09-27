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В Польше начался дефицит топлива из-за дешевизны

Bloomberg: Orlen столкнулась с проблемами из-за ценовой политики перед выборами

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Global Look Press

Польская государственная нефтяная компания Orlen призвала поляков воздержаться от скупки топлива на фоне сообщений о нехватке дизеля на некоторых АЗС. Проблемы вызваны политикой Orlen по удержанию низких цен на топливо перед парламентскими выборами 15 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за опасений роста цен после выборов растет спрос на бензин и дизель, который в Польше дешевле, чем в соседних странах. BP, Mol и Shell фиксируют повышенный спрос и следят за ситуацией. Shell ввела лимит в 100 литров для покупок на некоторых АЗС в Польше. В BP назвали ситуацию «требовательной».

Брокерская компания Trigon Dom Maklerski SA считает, что Orlen не сможет долго удерживать низкие цены и после выборов вынужден будет существенно их повысить. Компания контролирует 65% топливного рынка Польши.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщило о мировом дефиците дизельного топлива.

Ранее стало известно, как российские ограничения на вывоз топлива из страны повлияют на импорт ряда стран.

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