Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X (бывший Twitter), что, пока правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, оно не заметило, как рухнула собственная.

«Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5% по сравнению с 0,8%)! А ведь [министр экономики и финансов Франции] Брюно Ле Мэр еще обещал «крах российской экономики»!» — написал он в посте.

Филиппо добавил, что вместо этого министр обрушил лишь саму экономику Франции.

До этого норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало список из пяти стран, чья экономика ощутимо пострадала в результате российской спецоперации на Украине.

Агентство Bloomberg писало, что крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — германская — столкнется в этом году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). До этого предполагалось, что ведущая экономика ЕС будет демонстрировать темпы роста, однако на фоне ряда внешних и внутренних факторов руководству BDI пришлось пересмотреть собственную оценку касательно динамики национального ВВП.

Ранее экономист назвал минус китайский валютной системы.